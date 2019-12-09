Происшествия
ВедомостиМосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В июле Басманный суд арестовал 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые были на банковских счетах экс-министра. В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
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с чего всё началось
Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.ТАСС04:33
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Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
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Происшествия
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Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.
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Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
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Общество
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Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
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Общество
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
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Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Хоккей
Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
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Армия и оружие
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В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Авто
КамАЗ показал новый премиальный самосвал с кабиной от Mercedes
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Политика
В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
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Здоровье
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Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Илон Маск впервые проехался на электропикапе Cybertruck
На улицах Лос-Анджелеса заметили электропикап Cybertruck компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск (Elon Musk).
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Происшествия
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Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Порошенко забросали яйцами на майдане
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.