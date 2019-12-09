Общество

Право.руПраво.руМосгорсуд отменил арест имущества Абызова на 1 млрд рублей

Стоимость арестованного имущества Абызова составляет 27 млрд руб. С весны экс-министр находится под стражей.
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с чего всё началось

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
ТАСС04:33

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Газета.Ru05:06

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Мосгорсуд снял арест с активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Интерфакс05:04
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Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
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Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
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Путин и Меркель провели переговоры в Париже

Владимир Путин и Ангела Меркель провели двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).
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Журналист Андрей Малахов покидает должность главного редактора журнала StarHit, отмечается в его заявлении на сайте издания.
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Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
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Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
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Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

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РБК 09:18
Происшествия

Жительница Тюменской области пытается спасти в Чечне своего мужа

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Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 10:49
Происшествия

Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
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Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru вчера в 16:47
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Экономика

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Интерфакс 08:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Музыка

Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла

Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Piter.tv 06 декабря в 14:36
Политика

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

В начале ноября Нацбанк Украины обнародовал прогноз, из которого следует, что потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие

США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных

США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.
RT на русском 10:14
Общество

Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

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Футбол

Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Телепрограмма вчера в 10:53
Общество

Страсть российских священников к джипам объяснили

Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя.
Lenta.ru 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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