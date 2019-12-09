Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

с чего всё началось

Стоимость арестованного имущества Абызова составляет 27 млрд руб. С весны экс-министр находится под стражей.

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