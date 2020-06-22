Происшествия
ТАССМосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Evo-rus.com 05:09
Гаджеты
Blu-ray плееры Samsung перестали работать
Пользователи массово пожаловались на Blu-ray плееры Samsung — устройства просто перестали работать.
Ferra вчера в 06:48
Общество
Парад Победы отменен в Краснодаре
Торжество в честь 75-летия Победы пройдет только в Новороссийске В городе-герое Новороссийске 24 июня 2020 года пройдет парад в честь 75-летия Победы, а также будет дан праздничный салют.
Кубань-Информ 05:42
Экономика
В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
Происшествия
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Российская газета 01:55
Политика
Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах
Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 04:29
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max
Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
Деловое.ТВ 06:47
Общество
ЛГБТ-активист сообщил о признании его брака с мужчиной со стороны ФНС
Речь идет о директоре программ «Российской ЛГБТ-сети» Игоре Кочеткове и его муже Кирилле Федорове. Свой брак они заключили в Нью-Йорке.
Эхо Москвы 05:04
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Игры
Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI
«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Авто
BMW показала финальную спецверсию BMW 8 Series
Финальная BMW 8 Series в версии Golden Thunder Edition встанет на конвейер с сентября 2020 года. Модель также появится и в России.
32CARS.ru 00:55
Наука
Российские ученые создают полезный пивной напиток
О своих планах создать полезный пивной напиток сообщили российские ученые из Санкт-Петербурга.
Live24 03:27
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает мышь с возможностью голосового ввода
Отличительной функцией мыши Xiaomi стала возможность распознавания речи. Кроме этого, устройство будет оснащено опцией перевода текста.
Радиочастотный спектр 04:13
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
РБК 19 июня в 23:53
Кино
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Газета.Ru 06:10
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53