Происшествия

ТАССТАССМосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

Ведомости06:44

Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

РБК06:41

В Москве суд отменил постановление об аресте счетов родных Навального и Жданова

Znak.com06:17

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

ТАСС06:18

Суд пересмотрит материалы об аресте счетов родственников Навального

Коммерсантъ06:21

Мосгорсуд отправил на пересмотр материалы по аресту счетов родственников Навального

Интерфакс06:10

Суд отправил на пересмотр арест счетов родственников Навального

Московский Комсомолец05:51
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Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

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Гаджеты

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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Общество

«Уральские пельмени» готовят новый иск против Нетиевского

Газета.Ru 07:14
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Российская газета 01:55
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Политика

Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах

Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
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Происшествия

Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 04:29
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Гаджеты

В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max

Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
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Общество

ЛГБТ-активист сообщил о признании его брака с мужчиной со стороны ФНС

Речь идет о директоре программ «Российской ЛГБТ-сети» Игоре Кочеткове и его муже Кирилле Федорове. Свой брак они заключили в Нью-Йорке.
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Общество

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

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Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Авто

BMW показала финальную спецверсию BMW 8 Series

Финальная BMW 8 Series в версии Golden Thunder Edition встанет на конвейер с сентября 2020 года. Модель также появится и в России.
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Наука

Российские ученые создают полезный пивной напиток

О своих планах создать полезный пивной напиток сообщили российские ученые из Санкт-Петербурга.
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Гаджеты

Xiaomi разрабатывает мышь с возможностью голосового ввода

Отличительной функцией мыши Xiaomi стала возможность распознавания речи. Кроме этого, устройство будет оснащено опцией перевода текста.
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Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

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Кино

Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса

Газета.Ru 06:10
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Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Иван Юрьевич Жданов
Российский юрист, общественный и политический деятель, директор «Фонда борьбы с коррупцией» c 2018 года, член Центрального совета партии «Россия будущего».
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