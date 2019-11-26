Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык. До конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РИА Новости слова адвоката.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъвчера в 14:09

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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ru15:03

Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

ТАСС11:18

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

RT на русском12:21

Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Коммерсантъ11:26

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:57

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

РИА Новости09:31

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс03:29
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Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

RT на русском 14:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
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Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

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Газета.Ru 07:48
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МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
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Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

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В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
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Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.
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Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

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