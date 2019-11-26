Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.

с чего всё началось

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык. До конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РИА Новости слова адвоката.

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