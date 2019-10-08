Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Ранее ему назначили два с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества, но прокуратура обжаловала приговор из-за нарушений условий сделки со следствием.
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Фигуранта дела «Нового величия» отпустили под подписку о невыезде

РБК08:34

Суд отменил приговор участнику «Нового величия» и отправил дело на пересмотр

Интерфакс08:27

Фигуранта дела «Нового величия» Ребовского отпустили из СИЗО

РИА Новости08:18

Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому

RT на русском08:19

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ08:18

Мосгорсуд отменил приговор отказавшемуся от показаний фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Новая газета08:15

Мосгорсуд отменил приговор члену «Нового величия» Павлу Ребровскому

Медиазона08:14
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Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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Армия и оружие

Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
REGNUM 09:00
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
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Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
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Нобелевскую премию по медицине дали за реакцию клеток на кислород

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Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Здоровье

Как снизить давление без лекарств, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, как можно снизить повышенное кровяное давление, не прибегая к помощи лекарств.
Питерские заметки 03:02
Шоу-бизнес

Блогер Миро не поверила в болезнь Заворотнюк

News.ru 07:15
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие

США проведут крупнейшую переброску войск в Европу

США весной следующего года намерены провести в Европе масштабные учения, в рамках которых будет произведена «самая большая передислокация войск» на континент за последние 25 лет.
ТК Звезда вчера в 09:07
Футбол

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Как сообщает издание «Известия», в скором времени в нашей стране на автомобили могут начать устанавливать телематические датчики, которые позволят страховщикам рассчитать индивидуальный тариф по ОСАГО.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Соперник Усика попался на допинге перед боем

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Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Шоу-бизнес

В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске

Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
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Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Политика

В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
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Спорт

Президент ВФЛА ответил на призыв Ласицкене уйти в отставку

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Индивидуальные факторы риска развития заболеваний выявили у москвичей

Порядка 500 тысяч факторов риска развития заболеваний выявили в ходе электронного анкетирования посетителей павильонов "Здоровая Москва".
Москва 24 06:02
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
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Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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