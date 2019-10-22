Мосгорсуд отменил приговор и вернул пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в 2017 году, передает агентство "Москва".

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

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