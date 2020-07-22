Происшествия
Газета.RuМосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
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Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС10:09
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Недавно опубликованная патентная заявка Apple рассказывает о способе управления устройством, когда в качестве элементов для взаимодействия можно использовать любые поверхности, видимые сквозь стёкла очков.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
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Российская газета 12:52
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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
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Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Происшествия
В центре Киева взорвался автомобиль
Lenta.ru 12:12
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
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Футбол
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Газета.Ru 08:31
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Слово и Дело 13:16
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
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Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем
Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США Р-8А "Посейдон" и U-2S над Черным морем.
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
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Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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