Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. 175

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.

Авто В Чили стартовали продажи пикапа Changan Hunter Пикап Changan Hunter поступил в продажу на местом рынке еще в конце 2019 года, однако в Китае модель реализуется под названием F70. 2

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 16

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Происшествия СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства. 12

Шоу-бизнес Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода. 20

Общество В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим. 11

Происшествия Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.

Общество Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 836

Общество На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 71

Игры Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch Вашингтон, 20 июля 2020, 23:11 — REGNUM Разработчики игры Crysis Remastered выложили в сеть видео, которое демонстрирует графику версии игры для портативной консоли Nintendo Switch. 10

Авто Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla. 1

Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». 229