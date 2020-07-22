Происшествия

Газета.RuГазета.RuМосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
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Мосгорсуд сократил срок ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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