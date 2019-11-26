Происшествия

РБКРБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъвчера в 14:09

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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ru15:03

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:57

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс03:29

Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Коммерсантъ11:26

Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

ТАСС11:18

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

РИА Новости09:31

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

RT на русском12:21
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Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 05:10
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК вчера в 08:12
Культура

Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020

Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Собеседник 03:06
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Газета.Ru вчера в 07:26
Наука

В CШA провели первые испытания лекарства от старения кожи

Ugpressa.ru 12:15
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Известия вчера в 07:54
Общество

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва 24 вчера в 00:41
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Новые автомобили вчера в 22:25
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Якутии

В Якутии грузовик провалился под лед на переправе Хатассы–Павловск.
Известия 08:47
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Роспотребнадзор дал советы покупателям в «черную пятницу»

Рекомендации относительно покупок в «черную пятницу» дали специалисты Роспотребнадзора 26 ноября на официальном сайте ведомства.
Красная весна 02:30
Армия и оружие

В США испугались военного превосходства России в Тихом океане

Размещение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» обеспечит влияние РФ в Тихом океане, пишет зарубежное издание Military Watch Magazine.
ФАН 24 ноября в 14:09
Происшествия

Человек погиб в ДТП с КамАЗом на Академическом мосту в Иркутске

АиФ Иркутск 20:26
Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 17:05
Наука

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости 19:27
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