Происшествия
РИА НовостиМосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык. До конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РИА Новости слова адвоката.
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с чего всё началось
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.Коммерсантъвчера в 14:09
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Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже
Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В России появилось рекордное число открытых вакансий
Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
Общество
В Западной Сибири установили новогоднюю ель за 18 миллионов
В этом году жителям города Кемерово установили самую дорогую новогоднюю ёлку, которая обошлась почти в 18 миллионов рублей.