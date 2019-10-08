Общество

Life.ruLife.ruМосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Как уже сообщал Лайф, в середине сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Кроме того, режиссёру и остальным фигурантам дела "Седьмой студии" была отменена подписка о невыезде.
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Что покажут на фестивале «Территория»

Ведомости18:09

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Известия09:10

Обыски у оппозиционеров, Серебренникову отменили меру пресечения и другие новости утра

Афиша Daily06 октября в 08:02

Суд отменил возврат дела Серебренникова и «Седьмой студии» в прокуратуру

РИА Новости08:42

Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Snob.ru09:05

Суд проверит законность возврата прокурору дела «Седьмой студии» режиссера Серебренникова

ТАССвчера в 17:17

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском08:56
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
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Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
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Наука

Ученые уничтожили бактерии графеновым фильтром

Устройство, описанное в журнале Американского химического общества ACS Nano, улавливает бактерии, грибки, споры, прионы, эндотоксины и другие биологические загрязнения, переносимые каплями, аэрозолями и твердыми частицами.
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Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".
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Происшествия

«Точка» обсчета: клиенты банка пострадали от утечек в «Билайне»

Зафиксированы первые пострадавшие от утечки персональных данных абонентов домашнего интернета сотового оператора «Билайн».
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Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
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Вышел новый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале

Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
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Экономика

Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.
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Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей

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Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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