Общество

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Мосгорсуд заново рассмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, сообщает "Интерфакс".
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Мосгорсуд займется пересмотром приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

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