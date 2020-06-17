Общество
Общественное телевидение РоссииМосгорсуд пересмотрит приговор Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд заново рассмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, сообщает "Интерфакс".
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Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Политика
Медведев сравнил спад мировой экономики от пандемии с войной
Медведев отметил, что спад мирового ВВП станет самым сильным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 02:22
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Здоровье
Центр СПИД на Камчатке переводят из режима моно-госпиталя в обсерватор
На Камчатке Центр СПИД начнёт свою работу в режиме обсерватора.
КамИНФОРМ 00:40
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM 15 июня в 13:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен у The Black Eyed Peas
Российскую группу Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, заподозрили в плагиате.
iReactor вчера в 00:01
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
РИА Новости 01:02
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Технологии
В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак
«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Армия и оружие
В России планируют создать новую боевую экипировку на смену «Ратнику»
Планируется, что в России будет создана боевая экипировка нового типа. Она придет на смену привычному «Ратнику».
Актуальные Новости 02:11
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
Футбол
«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
Телеканал 360° вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Наталья Орейро хочет получить российское гражданство
Актриса ответила, что даже не сомневается в этом, и заявила, что президенту России следовало бы задуматься о том, чтобы дать ей гражданство.
OAnews 15 июня в 02:15
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:06
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Армия и оружие
КНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии.
Политика Сегодня вчера в 04:17
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47