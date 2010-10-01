Происшествия

ТАССТАССМосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

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Мосгорсуд в среду пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
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Мосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

ТАСС17:01

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