Происшествия
ТАССМосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в среду пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Общество
В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
RT на русском 16:45
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Культура
В Британии скончался известный уличный кот Боб
Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости 12:34
Экономика
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Здоровье
Места с высоким риском заразиться коронавирусом названы
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 10:03
Технологии
Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу
Робот Spot, которого часто называют роботом-собакой, от американской компании Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу.
Известия 15:27
Наука
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
Evo-rus.com 16:03
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Экономика
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента Владимира Путина.
РИА Новости 16:11
Общество
Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ
От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском 16:25
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Происшествия
В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских
РИА Новости 16:57
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Премьера запланирована на 6 августа. На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо.
Piter.tv 08:07
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган решили не разводиться
В конце марта Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что намерена развестись с Джиганом.
Культуромания вчера в 12:25
Здоровье
В Калужской области от коронавируса умерли еще три человека
Выписалось 93 человека, а попало в больницы — 75. Три случая заболевания с летальным исходом.
ТРК Ника 14:18
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22