Общество
ТАССМосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в среду пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
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Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Минздрав РФ разрешил тестировать на людях две вакцины от COVID-19
Разрешение на испытание двух вакцин от коронавирусной инфекции на взрослых добровольцах выдало министерство здравоохранения РФ 16 июня, сообщается на официальном сайте организации.
ИА Красная Весна 12:01
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Армия и оружие
В НАТО обсудят решение США о выводе военных из ФРГ
В ходе видеоконференции, которая состоится 17-18 июня, главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) обсудят решение США о выводе десяти тысяч своих военнослужащих с территории Германии.
Городовой 07:27
Экономика
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены Затянувшееся противостояние российских отельеров с Booking.com вынудило участников рынка сформулировать свой вариант поправок к закону о туризме, регулирующему деятельность платформ онлайн-бронирования.
Коммерсантъ 18:37
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
РИА Новости 01:55
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
Ранее Боня назвала получающих минимальный размер оплаты труда "криворукими алкоголиками и нищебродами".
РИА Новости 17:49
Общество
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Наука
В Лондоне начинают испытания на людях вакцины от коронавируса
В Лондоне начинают на людях испытания вакцины от коронавируса.
Evo-rus.com 13:17
Политика
В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США.
Профиль 16:29
Армия и оружие
Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону
Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
Аргументы и Факты вчера в 18:42
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
ИА Новороссия 16:17
Общество
Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину
Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
Политика
Белорусов и украинцев стали признавать носителями русского языка
Вступил в силу федеральный закон, который отменяет для граждан Украины и Белоруссии обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.
РБК 18:40
Футбол
Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с неаполитанским «Наполи».
Чемпионат 13:36
Авто
Ford презентовал серию микроавтобусов Transit
Первая партия автомобилей появится ближе к концу августа 2020 года. Компания Ford представила новые микроавтобусы Transit и Transit Custom.
Деловое.ТВ 11:46
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
Газета.Ru 09:59
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01