Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК08:31

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс08:09

Суд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Гайзеру

ТАСС07:51

Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

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Защита Вячеслава Гайзера намерена добиваться полного оправдания

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Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Коми Гайзеру

РАПСИ07:51

Вячеслав Гайзер не входил в состав ОПС - Мосгорсуд

Комиинформ08:17
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Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию СМИ о том, что министр энергетики страны Рик Перри решил покинуть свой пост, отметив что он продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года.
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Зидан провёл встречу с Погба в Дубае

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Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года обвинён в организации преступного сообщества и находился под арестом.
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