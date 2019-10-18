Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК08:31

Суд утвердил приговор осуждённому на 11 лет колонии экс-главе Коми

RT на русском08:03

Вячеслав Гайзер не входил в состав ОПС - Мосгорсуд

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Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

РИА Новости07:51

Защита Вячеслава Гайзера намерена добиваться полного оправдания

ИА БНК09:10

Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Коми Гайзеру

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Суд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Гайзеру

ТАСС07:51
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон

Российский губернатор отправился «топтать зону» на 11 лет

Вести.UZ08:53
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Армия и оружие

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Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
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Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

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В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

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Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».
Собеседник 09:54
Политика

В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
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Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
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Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

Вести.Ru 10:24
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Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
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Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
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Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё

Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
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Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

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Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
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Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года обвинён в организации преступного сообщества и находился под арестом.
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