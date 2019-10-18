Общество
ИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Общество
Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов
Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования.
Коммерсантъ 07:56
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Общество
Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой
Газета Кемерова вчера в 22:17
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Политика
Михаил Федотов покинет пост главы СПЧ в ближайшие дни
Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.
Московский Комсомолец вчера в 05:09
Происшествия
Отец Цоя оценил новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Рамблер 06:27
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 04:34
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Футбол
Евсеев: «Не считаю, что не то сказал после матча с Уэльсом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на клубном канале в YouTube раскрыл причину жёсткого общения со СМИ.
Евро-футбол.ру 13:43
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Армия и оружие
США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Фигурное катание
Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске
RT на русском 13:25
Авто
Bentley Flying Spur разбит во время прохождения испытаний
Bentley Flying Spur попал в аварию во время тестирования на специальном полигоне.
Car.ru 06:49
Политика
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Lenta.ru 12:38
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Авто
В РФ подешевели представительские автомобили
SpeedMe вчера в 01:06
Политика
В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Lenta.ru 14:23
Космос
«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова
К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
Научная Россия 16 октября в 16:56