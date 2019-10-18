Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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