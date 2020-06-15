Общество

RT на русскомRT на русскомМосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости. Сообщается, что обвинение запрашивало 18 лет заключения.
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Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

РИА Новости04:16

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

Коммерсантъ04:20

Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже

РБК04:18

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

ТАСС04:38

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Интерфакс04:21

Пол Уилан заявил, что обжалует приговор в апелляции

BFM.ru04:27

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

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