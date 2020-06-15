Общество
RT на русскомМосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости. Сообщается, что обвинение запрашивало 18 лет заключения.
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Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36
Экономика
MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя
Ведомости вчера в 17:08
Общество
В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу
В Санкт-Петербурге с 15 июня начнут вновь действовать ряд предприятий по оказанию бытовых услуг.
Газета.Ru 13 июня в 05:09
Здоровье
Стоматологические поликлиники возобновят работу в Подмосковье
В Московской области к обычному режиму работы вернулись стоматологические поликлиники.
Live24 04:44
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
Еще 57 случаев коронавируса выявили во Владимирской области
По данным на 15 июня в регионе еще 57 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:46
Общество
Тамбовским выпускникам начали выдавать аттестаты
Выпускники одиннадцатых классов сдадут ЕГЭ только по тем дисциплинам, которые нужны для поступления в вуз.
Онлайн Тамбов.ру 02:33
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Здоровье
В ростовские больницы поступило лекарство от коронавируса
Препарат «Авифавир» поставлен в больницы 35 регионов, в том числе и в Ростовскую область, об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».
Privet-Rostov.ru 12 июня в 13:14
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Швейцарии пассажир поезда забыл в вагоне мешок с золотом
Трехкилограммовый мешок с золотом оставил в вагоне пассажир поезда в Швейцарии.
Известия Мордовии 01:12
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12 июня в 12:20
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Увеличат минимальный размер пособий по безработице
Минимальный размер пособий теперь составит 4500 рублей. Сроки выплат продлят на три месяца.
ОрёлТаймс 13 июня в 03:00
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад
В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.
ПензаИнформ 03:46
Хоккей
«Витязь» обменял нападающего Якупова в «Амур»
ИА Красная Весна вчера в 12:03
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Общество
С 15 июня в Крыму стартует курортный сезон для местных жителей
С понедельника, 15 июня, отели и санатории в Крыму начинают принимать местных туристов, а через две недели на полуострове начинается полноценный курортный сезон.
Парламентская газета 03:26
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Игры
Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5
Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
Evo-rus.com вчера в 03:03
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02