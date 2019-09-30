В Мосгорсуде проходит рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову. Суд приобщил к делу видеозапись задержания актера, хотя ранее рассматривать ее отказался, передает ОТР.

Мосгорсуд приобщил к делу Устинова видео его задержания

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