Происшествия
Московский КомсомолецРосгвардеец в суде назвал причину задержания Устинова
Лягин назвал Устинова виновным, но попросил не лишать его свободы. Напомним, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что Устинов просто стоял у метро и смотрел в телефон, когда четверо росгвардейцев сбили его с ног, избили дубинкой и увели.
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Политика
Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.
Телеканал 360° 04:20
Армия и оружие
Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны
Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым
Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Общество
Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Piter.tv вчера в 23:54
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Транспорт
ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Газета.Ru вчера в 15:21
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Общество
Губернатор Петербурга Беглов ушел в плановый отпуск
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в плановый отпуск с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба Смольного.
Аргументы и Факты 06:29
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Экономика
Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»
Ранее гендиректор РКС Андрей Тюлин сообщал, что в спутниковую систему связи "Эфир" первоначально должны были войти 288 космических аппаратов, но этот проект должен стать подсистемой "Сферы" и отвечать за организацию подвижной связи и интернета вещей.
ТАСС 08:15
Музыка
Соловьев ответил на критику от Гребенщикова
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Политика
Германия снимет санкции с России при прогрессе минских соглашений
В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений.
Газета.Ru 08:10
Наука
Лучшее за день. 29 сентября
Как гены могут ввергнуть мышей в социальный конфликт, знают российские ученые.
Индикатор вчера в 17:32
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 09:06