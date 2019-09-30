Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРосгвардеец в суде назвал причину задержания Устинова

Лягин назвал Устинова виновным, но попросил не лишать его свободы. Напомним, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что Устинов просто стоял у метро и смотрел в телефон, когда четверо росгвардейцев сбили его с ног, избили дубинкой и увели.
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Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

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Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

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Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны

Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

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Транспорт

ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
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Премьер Индии призвал послушать речь Медведева после финала US Open

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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Армия и оружие

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Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
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В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений.
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