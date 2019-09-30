Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВМосгорсуд приобщил к делу Устинова видео задержания

Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись задержания, которую ранее не стали смотреть в суде первой инстанции.
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Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

RT на русском03:30

Мосгорсуд приобщил к делу Устинова видео задержания

РЕН ТВ03:35

Суд приобщил к делу Устинова видео его задержания

Ведомости03:30

Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

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Павел Устинов попросил Мосгорсуд его оправдать

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Суд принял вывод эксперта, что Устинов не хватал росгвардейца за руки

РИА Новости03:38
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Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

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RT на русском 07:02
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Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
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