Происшествия
РЕН ТВМосгорсуд приобщил к делу Устинова видео задержания
Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись задержания, которую ранее не стали смотреть в суде первой инстанции.
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Армия и оружие
Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY 27 сентября в 15:07
Гаджеты
Apple выпустит iPad и MacBook с Mini-LED дисплеями в 2021 году
Инсайдер сообщил, что новые Mini-LED дисплеи появятся к 2021 году, скорее всего, их будут устанавливать на новое поколение iPad Pro и MacBook Pro.
Дни24 07:52
Политика
На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов
Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.
Эхо Москвы 09:32
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова
Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:44
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Экономика
Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта
Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта.
Urbc.Ru 09:03
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 09:58
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Кино
Фильм «К звездам» с Бредом Питтом возглавил российский прокат
Фантастический фильм режиссера Джеймса Грэя «К звездам» с Бредом Питтом в главной роли стал лидером российского проката по итогам минувшего уик-энда.
Культуромания 01:16
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Экономика
Более 71 тыс. недостроенных объектов насчитывается в России
Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов.
Интерфакс 09:22
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Путешествия
Женщины смогут без ограничений посещать Саудовскую Аравию
Посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли заявил, что с введением туристических виз иностранные женщины смогут без ограничений посещать королевство.
RT на русском 09:28
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31