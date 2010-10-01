Экономика
КоммерсантъМосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
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Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Гаджеты
Релиз среднебюджетного смартфона OnePlus Nord задерживается
Две недели назад компания OnePlus анонсировала выход смартфона среднего класса под названием OnePlus Nord.
Anonsens вчера в 03:18
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК вчера в 17:24
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета вчера в 05:30
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым
ТАСС Спорт вчера в 04:08
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ вчера в 14:11
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 04 августа в 21:09
Политика
Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, поддерживает много людей, и государство должно с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 09:05
Транспорт
В Екатеринбурге повесят полсотни камер для ловли нарушителей
Никогда ранее в Екатеринбурге не появлялось столько комплексов для автоматической ловли нарушителей.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС вчера в 05:30
Здоровье
В Приморском крае от коронавируса умер еще один человек
Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки еще 109 пациентов. Общее число выздоровевших с начала эпидемии – 5 809 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:36
Футбол
Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом
RT на русском вчера в 15:55
Общество
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости вчера в 04:00
Происшествия
Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан
После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ вчера в 04:07
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия
В избиении украинской модели в Турции заподозрили ее бойфренда
Lenta.ru вчера в 12:29
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru вчера в 14:57
Происшествия
В Красноярске на Караульной произошла массовая драка со стрельбой
Накануне вечером в социальных сетях появились сообщения о том, что в районе торговых баз на улице Караульной произошла массовая драка.
Newslab.ru вчера в 23:21
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12