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Вести.RuМосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает РИА Новости, судья отклонил апелляционную жалобу, оставив решение об аресте без изменения. Сообщается также, что заседание прошло в закрытом режиме.
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За что арестовывали губернаторов: золотые ручки и растраты на птичках
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