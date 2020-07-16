Общество

Вести.RuВести.RuМосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает РИА Новости, судья отклонил апелляционную жалобу, оставив решение об аресте без изменения. Сообщается также, что заседание прошло в закрытом режиме.
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