Общество

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Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. Заседание проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
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