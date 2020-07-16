Общество
КомпанияМосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. Заседание проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
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За что арестовывали губернаторов: золотые ручки и растраты на птичках
Комсомольская правдавчера в 18:00
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Здоровье
В Башкирии утвердили порядок выплат в 36 тысяч рублей
Радий Хабиров утвердил порядок субсидирования частных медицинских организаций из федерального бюджета.В документе, с которым ознакомилась редакция UfaTime.ru, отмечается, что деньги получат клиники, работающие с больными коронавирусом.
UfaTime.ru 07:24
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Piter.tv вчера в 08:12
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Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
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Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Футбол
Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
По словам Мурзагулова, несмотря на случаи заражения матч с московским «Динамо» состоится.
ODDS.ru вчера в 09:59
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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Авто
В России появится юбилейная версия Audi A6 allroad quattro
В России появится юбилейная версия Audi A6 allroad quattro, для нашего рынка выделили всего 50 экземпляров модели в исполнении 20 Years Edition.
Тарантас Ньюс 06:40
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Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:48
Музыка
Новый альбом группы BTS возглавил музыкальный чарт Oricon
Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская группа заняла первое место в японском рейтинге альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие.
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Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Самаре СК возбудил дело о превышении полномочий со стороны приставов
Следователи проводят обыски в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
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Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 июля в 01:31
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Армия и оружие
США начали переброску войск в Польшу в рамках учений
Военное обозрение 07:53
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«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:29
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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Происшествия
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
За адвокатами советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова установлена слежка сотрудниками ФСБ.
Lenta.ru 07:47
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Наука
Ученые сделали еще один шаг к раскрытию тайны темной материи
Большая часть экспериментов по поиску темной материи проводится с использованием жидких благородных газов в качестве мишени.
Портал Поиск 08:06
Футбол
Андрей Федун оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
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Космос
Рогозин: «Морские пуски ракет компенсируют географические недостатки»
Радио Комсомольская правда 13 июля в 14:51
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На Peacock выходит многообещающий сериал «Дивный новый мир»
Профиль 13 июля в 09:44
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 08:41