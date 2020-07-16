Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.

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Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. Он останется под стражей до 6 сентября.

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