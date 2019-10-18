Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

РИА Новости07:51

Суд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Гайзеру

ТАСС07:51

Суд утвердил приговор осуждённому на 11 лет колонии экс-главе Коми

RT на русском08:03

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс08:09

Мосгорсуд признал законным 11-летний срок колонии для экс-главы Коми

Известия08:11

Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Коми Гайзеру

РАПСИ07:51

Вячеслав Гайзер не входил в состав ОПС - Мосгорсуд

Комиинформ08:17
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Российский губернатор отправился «топтать зону» на 11 лет

Вести.UZ08:53
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
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В среду, 16 октября, Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого назвали Ратмир.
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Газета.Ru вчера в 20:29
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РИА Новости вчера в 17:38
Происшествия

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В 2020 году 6 российских банков запускают тестовый проект по оказанию госуслуг.
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Взгляд.ру 07:14
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Армия и оружие

Турецкие ВВС атаковали колонну беженцев в Сирии

Самолеты турецких ВВС 18 октября атаковали колонну беженцев на севере Сирии.
Вечерняя Москва 08:20
Общество

В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире

Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество

В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
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Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

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Происшествия

Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике

В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
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17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети

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В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

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39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
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Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Добронравов назвал «уткой» слухи о переименовании сериала «Сваты»

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В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года обвинён в организации преступного сообщества и находился под арестом.
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