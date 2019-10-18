Общество
ИнтерфаксМосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала рождение сына у Тимати
В среду, 16 октября, Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого назвали Ратмир.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
Экономика
Банки начнут оказывать госуслуги
В 2020 году 6 российских банков запускают тестовый проект по оказанию госуслуг.
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Турецкие ВВС атаковали колонну беженцев в Сирии
Самолеты турецких ВВС 18 октября атаковали колонну беженцев на севере Сирии.
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Происшествия
17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньше мере 17 человек.
Игры
Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной
Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Политика
В США «Азов» могут признать террористической организацией
39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.