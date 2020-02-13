Общество

RT на русскомRT на русскомМосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову

Как отмечается, приговор вступил в законную силу. 6 декабря Жукова приговорили к трём годам условно по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.
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