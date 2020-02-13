Общество
ВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
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Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
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Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Гаджеты
Планшет HUAWEI MediaPad M6 появился в России
HUAWEI открыла продажи планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Армия и оружие
Небоевая потеря: Танк САА упал с моста в Идлибе вместе с экипажем
В подписях к фотографиям говорится о том, что танк вместе с экипажем сорвался с моста в сельской местности провинции Идлиб.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным
В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Культура
Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде
«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.