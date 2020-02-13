Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
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