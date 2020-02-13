Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
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Мосгорсуд отказался менять приговор студенту Егору Жукову

РБК10:33

Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму

РИА Новости09:23

Мосгорсуд вернул Егору Жукову изъятые вещдоки, но приговор не отменил

Коммерсантъ10:25

Мосгорсуд подтвердил приговор Егору Жукову и помиловал лягушек

Интерфакс09:25

Егор Жуков останется с условным сроком, но ему вернут изъятых лягушек и флаг

ЗакC.Ру10:23

Суд постановил вернуть студенту ВШЭ Жукову фигурку из трех лягушек и символ либертарианцев

ТАСС09:51

Мосгорсуд оставил без изменений приговор нижестоящей инстанции по делу Егора Жукова — 3 года условно

Эхо Москвы10:15
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Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
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В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

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Бастрыкин вернул штраф пенсионерке за оскорбление следователя

Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей - штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом, - цитирует женщину агентство.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
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Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в Екатеринбурге

Все матчи состоятся 4 и 5 марта 2020 года, финал запланирован на 13 мая.
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Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

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Рак развивается из-за воздействия патогенов

Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
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Авто

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"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
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Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
REGNUM 11:10
Общество

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
ПРАЙМ 16:17
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
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Происшествия

В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
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Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела. Врачи диагностировали у Ошин (так родители назвали девочку) тяжелую форму желтухи.
Что происходит 11 февраля в 05:56
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 11 февраля в 04:23
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru 10:02
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
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Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru вчера в 22:55
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
РИА Новости 17:32
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru 17:28
Экономика

«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
РИА Новости 10:30
Общество

Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян

Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.
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Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Lenta.ru 05:55
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В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови

Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Газета.Ru 15:49
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru вчера в 15:25
Футбол

Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»

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Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
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