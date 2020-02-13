Общество
ВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Происшествия
Бастрыкин вернул штраф пенсионерке за оскорбление следователя
Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей - штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом, - цитирует женщину агентство.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Екатеринбурге
Все матчи состоятся 4 и 5 марта 2020 года, финал запланирован на 13 мая.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
Общество
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Происшествия
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
Шоу-бизнес
Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела
Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела. Врачи диагностировали у Ошин (так родители назвали девочку) тяжелую форму желтухи.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
Общество
Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян
Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Здоровье
В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови
Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.