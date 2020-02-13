В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Наука Запахи «второй половинки» улучшили качество сна Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.

Политика Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Политика Несколько министров Великобритании ушли в отставку После выхода Великобритании из состава Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон взялся за кадровые перестановки в кабинете министров.

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).