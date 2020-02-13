Общество
ВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
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Владимир Путин выступил против понятий «родитель №1 и родитель №2»
Сегодня Путин встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
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В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
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«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Добавим, что ранее участниками плей-офф КХЛ стали московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
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Росавиация: возвращения из Китая ждут 228 граждан России
Возвращения из Китая, где наблюдается вспышка коронавируса, ожидают 228 граждан России.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
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Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Политика
Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции
Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Футбол
Умер советский футбольный судья Валерий Бутенко
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
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Несколько министров Великобритании ушли в отставку
После выхода Великобритании из состава Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон взялся за кадровые перестановки в кабинете министров.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Авто
В России сертифицирован шестиместный Kia Mohave 2020
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Экономика
Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.