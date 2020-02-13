Общество
ВедомостиМосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента. По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы».
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Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец.
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Происшествия
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Происшествия
Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы
Мужчина упал на рельсы на станции "Марьина роща" московского метро. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Армия и оружие
Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Политика
Россияне стали хуже относиться к украинцам
Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ
Политика
Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Политика
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Киев инициировал проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных ему территориях Донбасса, оно состоится 20 февраля, сообщил МИД Украины, передаёт РИА «Новости».
Авто
Новый Kia Mohave получит в России 6-местную версию
Продажи нового Kia Mohave на местном для компании корейском авторынке начались в сентябре 2019 года.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Футбол
«Ливерпуль» хочет перехватить Санчо у «Ман Сити»
Ранее появлялись слухи, что «Ман Сити» собирался купить зимой англичанина. Но этот трансфер так и не произошел.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.