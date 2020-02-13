Общество
РИАМОМосгорсуд признал законным условный срок студенту ВШЭ Егору Жукову
Московский городской суд признал законным приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого обвинили в экстремизме из-за видеороликов на YouTube, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.
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Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Экономика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Общество
Первая смерть от нового коронавируса подтверждена в Японии
В Министерстве здравоохранения Японии сообщили, что в стране зафиксирована первая смерть от нового коронавируса.
Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Политика
Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии
Резолюция утверждает итоги конференции в Берлине, Совбез ООН также подтвердил необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без предварительных условий.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Политика
Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию.
Наука
Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками
Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Киберспорт
Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Футбол
Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств
Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Интернет
Количество пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.
Армия и оружие
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии
Сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским лицам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Армия и оружие
В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.