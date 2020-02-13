Общество

РИАМОРИАМОМосгорсуд признал законным условный срок студенту ВШЭ Егору Жукову

Московский городской суд признал законным приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого обвинили в экстремизме из-за видеороликов на YouTube, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.
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