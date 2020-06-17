Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМосгорсуд решил снова рассмотреть приговор Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд приступит к новому рассмотрению в апелляционном порядке приговора футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, которые ранее осудили по делу о хулиганстве и драках.
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Мосгорсуд сегодня приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Эхо Москвы23:04

Мосгорсуд решил снова рассмотреть приговор Мамаеву и Кокорину

Московский Комсомолец22:38

Верховный суд для Кокорина. Он сможет вернуться в «Зенит»?

Спорт-Экспресс17:00

В Мосгорсуде пересмотрят приговор Мамаеву и Кокорину

АБН18:38

Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

РИА Новости17:25

Мосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

ТАСС17:01

Мосгорсуд заново проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Интерфакс19:21
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия 20:11
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Армия и оружие

Российский БТР подорвался в Сирии

RuNews24.ru 07:50
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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
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Кино

Сценарист «Человека-паука» Сэма Рэйми рассказал о нереализованных планах

Игромания.ру 10:49
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
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Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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Здоровье

Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
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Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае, индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют, также продолжает попытки роста нефть на фоне расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС США.
Интерфакс 03:56
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках

36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.
Московский Комсомолец 15:37
Общество

Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву

RT на русском 21:19
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Происшествия

На Первом канале назвали американских полицейских терпилами

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
Московский Комсомолец 20:22
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

Тарантас Ньюс 06:28
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
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Происшествия

В Благовещенске загорелся склад

В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:31
Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
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Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1

Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
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Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
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Общество

В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
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Политика

Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
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Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
РИА Новости 21:42
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
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В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС

Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
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На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
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