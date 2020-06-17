Мосгорсуд приступит к новому рассмотрению в апелляционном порядке приговора футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, которые ранее осудили по делу о хулиганстве и драках.

Мосгорсуд решил снова рассмотреть приговор Мамаеву и Кокорину

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 183

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 4,8K

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7% Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае, индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют, также продолжает попытки роста нефть на фоне расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС США.

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках 36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.

Энергетика Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. 563

Происшествия В Благовещенске загорелся склад В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1 Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения. 3

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 1,2K

Общество В России начинаются испытания вакцины от коронавируса Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. 191

Политика Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. 34

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 108

Происшествия Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 12