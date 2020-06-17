Общество
Московский КомсомолецМосгорсуд решил снова рассмотреть приговор Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд приступит к новому рассмотрению в апелляционном порядке приговора футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, которые ранее осудили по делу о хулиганстве и драках.
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Армия и оружие
Российский БТР подорвался в Сирии
RuNews24.ru 07:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Здоровье
Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды
Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае, индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют, также продолжает попытки роста нефть на фоне расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС США.
Интерфакс 03:56
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна 11:07
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках
36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.
Московский Комсомолец 15:37
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Происшествия
На Первом канале назвали американских полицейских терпилами
Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
Московский Комсомолец 20:22
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Происшествия
В Благовещенске загорелся склад
В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:31
Политика
Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги
Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
Политика
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
РИА Новости 21:42
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС
Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56