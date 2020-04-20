Общество

Piter.tvPiter.tvМосгорсуд смягчил приговор Константину Котову

Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову. Ранее его приговорили к четырём годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных митингах. Котову четыре раза выносили административное наказание за участие в протестных акциях.
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Константину Котову сказали последнее слово

Коммерсантъ16:21

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

RT на русском10:01

Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости10:13

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС10:09

«Мы имеем дело с системой, которой на закон плевать». Мария Эйсмонт о новом приговоре Константину Котову

Дождь14:59

Приговор активисту Котову по «дадинской статье» смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Интерфакс09:49

«О Конституционный суд вытерли ноги». Мосгорсуд повторно решил, что позиция КС им не указ, и оставил Константина Котова в заключении

Новая газета11:20
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Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Pravda.Ru 11:34
4
Экономика

Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина

Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
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Культура

Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров

Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
10
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,4K
Энергетика

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

РБК 15:34
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Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
66
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
107
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
41
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Общество

Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России

В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Дни24 10:30
16
Происшествия

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
12
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
236
Общество

Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Авто

В России началась сборка самых дешевых Kia Seltos

Авторамблер 11:24
9
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,3K
Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
2
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
8
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
62
Общество

В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
51
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
286
Экономика

Дональд Трамп и демократы готовят новый пакет помощи американской экономике

Дональд Трамп и демократы готовят новый пакет помощи американской экономике Американские власти практически согласовали новый пакет помощи экономике: на поддержку малого бизнеса и другие неотложные нужды планируется потратить более $400 млрд.
Коммерсантъ 12:51
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Наука

Ученые научились предсказывать дату смерти человека

Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков.
ToDay News Ufa 12:25
31
Киберспорт

Dota 2: Ppd завершил карьеру игрока

Inc-news.ru 16:06
1
Авто

Представлен электрический внедорожник Triton Model H

Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
8
Авто

С конвейера 50 лет назад сошел первый автомобиль ВАЗ-2101

Сборка транспортного средства начала осуществляться в 1970 году на Волжском автомобильном заводе. В народе машину знают как «копейку».
Актуальные Новости 18 апреля в 21:00
50
Авто

Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения

Почетное пятое место занимает Nissan GT-R Track Edition — автомобиль комплектуется битурбированным мотором V8 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 565 л.с. Мотор сочетается со спортивной роботизированной трансмиссией.
SpeedMe вчера в 11:15
5
Общество

В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя

It`s My City 08:27
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