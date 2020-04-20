Общество
ТАССМосгорсуд смягчил приговор активисту Котову
Мосгорсуд в понедельник в ходе пересмотра дела назначил активисту Константину Котов новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Эйсмонт.
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Общество
Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Энергетика
У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
По мнению экспертов, если все компании урежут добычу соотносительно со своим вкладом в общий объем добычи в России, то, например, «Роснефти» придется сократить суточное производство на 600–630 тыс. барр.
Мой Брянск 17 апреля в 12:03
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала подросшего сына Александра Цекало
В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
Bimru.ru 09:19
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
Здоровье
Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей
С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя
Bimru.ru 08:05
Политика
РПЦ предложила аналогично ответить Чехии на снос памятника Коневу
Россия должна аналогичным образом ответить властям Чехии на демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил архиерей Волокамский Русской православной церкви Иларион в эфире телеканала Россия 24.
iReactor вчера в 08:01
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Космос
Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС 08:30
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01