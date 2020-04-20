Общество

ТАССТАССМосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

Мосгорсуд в понедельник в ходе пересмотра дела назначил активисту Константину Котов новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Эйсмонт.
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Константину Котову сказали последнее слово

Коммерсантъ16:21

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС10:09

Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости10:13

«Мы имеем дело с системой, которой на закон плевать». Мария Эйсмонт о новом приговоре Константину Котову

Дождь14:59

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

RT на русском10:01

Приговор активисту Котову по «дадинской статье» смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Интерфакс09:49

«О Конституционный суд вытерли ноги». Мосгорсуд повторно решил, что позиция КС им не указ, и оставил Константина Котова в заключении

Новая газета11:20
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru 16:42
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Шоу-бизнес

Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
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Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля

Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
2,1K
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
13
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
3
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
7
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Энергетика

Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
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Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю

В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
4
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,2K
Энергетика

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

По мнению экспертов, если все компании урежут добычу соотносительно со своим вкладом в общий объем добычи в России, то, например, «Роснефти» придется сократить суточное производство на 600–630 тыс. барр.
Мой Брянск 17 апреля в 12:03
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала подросшего сына Александра Цекало

В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
Bimru.ru 09:19
1
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
2,7K
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Авто

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
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Здоровье

Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей

С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.
РБК 09:59
1
Шоу-бизнес

Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя

Bimru.ru 08:05
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Политика

РПЦ предложила аналогично ответить Чехии на снос памятника Коневу

Россия должна аналогичным образом ответить властям Чехии на демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил архиерей Волокамский Русской православной церкви Иларион в эфире телеканала Россия 24.
iReactor вчера в 08:01
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Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
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Общество

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
Космос

Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС 08:30
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Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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