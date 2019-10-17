Происшествия

ТАССТАССМосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко

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Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал «Игра престолов»

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Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

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Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза

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