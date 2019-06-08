Происшествия

ТАССТАССМосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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