Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В июле Басманный суд арестовал 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые были на банковских счетах экс-министра. В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова следствие оценивало более чем в 27 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
ТАСС04:33

Подробнее о событии

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Коммерсантъ06:21

Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

RT на русском04:58

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб

РБК05:30

Мосгорсуд отменил решение об аресте более 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости Михаила Абызова

Эхо Москвы05:01

Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Известия05:36

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

ТАСС04:33

Мосгорсуд снял арест с активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Интерфакс05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене рассказала о своих планах после решения WADA

Известия 07:37
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Фигурное катание

Алёна Косторная выиграла финал Гран-при

В Турине завершился финал Гран-при. На "десерт" была произвольная программа у женщин. Здесь состязались сразу четыре россиянки.
Областная газета 07 декабря в 16:01
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР

РИА Новости 07:53
Политика

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
RT на русском 07:12
Армия и оружие

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

RT на русском 04:39
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Авто

АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

Российская газета 06:45
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Наука

Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса

РИА Новости 06:20
Политика

В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
REGNUM 06:53
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Футбол

Доменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»

В последних трех играх показалось, что он начал обретать себя в «Спартаке» в связке с Умяровым.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Религия

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Политика

Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Биатлон

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Чемпионат 02:49
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Общество

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появится поддержка модов

Компания GSC Game World добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2 поддержку пользовательских модификаций.
Матч ТВ 07:27
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Футбол

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ФК «Сочи»

Российская газета вчера в 13:57
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Политика

Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 05:34
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
Главное