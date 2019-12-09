Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В июле Басманный суд арестовал 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые были на банковских счетах экс-министра. В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова следствие оценивало более чем в 27 млрд руб.
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с чего всё началось

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
ТАСС04:33

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Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Коммерсантъ06:21

Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Известия05:36

Мосгорсуд снял арест с активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Интерфакс05:04

Мосгорсуд отменил решение об аресте более 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости Михаила Абызова

Эхо Москвы05:01

Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

RT на русском04:58

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

ТАСС04:33

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб

РБК05:30
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Армия и оружие

На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Политика

В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Наша версия 05:27
Спорт

ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор объявил, что организация отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.
Sportbox.RU 08:05
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру 05:06
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

REGNUM 05:35
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Футбол

Барселона — Мальорка 5:2

Футболисты «Барселоны» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромили «Мальорку».
ProstoProSport 07 декабря в 16:49
Общество

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09:13
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:07
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального

Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Piter.tv 08:49
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Sportbox.RU 09:18
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 08:53
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Вечерний курьер 08:36
Спорт

В РУСАДА отреагировали на четырехлетнее отстранение России

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции в отношении России было ожидаемым.
Lenta.ru 05:58
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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