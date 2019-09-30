Общество
КоммерсантъМосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи
Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.
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Технологии
Российские банки тестируют новый способ безналичной оплаты
Российские предприниматели в ближайшее время могут отказаться от POS-терминалов для безналичной оплаты.
Ридус 05:19
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Гаджеты
Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны.
REGNUM 28 сентября в 09:02
Происшествия
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец 06:28
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
В РФ изменились правила приема на работу
Россиянам, которые устраиваются на работу, теперь необходимо будет предъявлять новый документ — электронное уведомление из Пенсионного фонда.
Planet Today 03:54
Футбол
Шалимов подтвердил назначение в «Ахмат»
Российский специалист Игорь Шалимов подтвердил, что сегодня после отставки главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова ему позвонило руководство грозненского клуба и предложило возглавить команду.
Московский Комсомолец 15:54
Политика
Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития
Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития России.
RT на русском 15:54
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Гаджеты
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Специалист по информационной безопасности под ником axi0mX рассказал о способе взлома всех iPhone на процессорах от Apple A5 до A11, выпускаемых с 2011 по 2017 год.
Lenta.ru 12:22
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Политика
Развожаев назвал имена новых заместителей губернатора Севастополя
Сохранили свои посты заместители губернатора Мария Литовко и Владимир Базаров. 3 департамента теперь будут напрямую подчинены губернатору.
Вести.Севастополь 05:01
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Космос
Илон Маск представил корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск продемонстрировал новый космический корабль для полетов по всей солнечной системе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:48
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Культура
Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»
Нижегородская Правда 07:52
Кино
Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино
Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Кино
Опубликован трейлер мини-сериала «Война миров»
iReactor вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о выборе имени для своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился историей о том, как он выбирал имя для своей дочери.
Культуромания 12:33
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43