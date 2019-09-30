Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи

Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.
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