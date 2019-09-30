Происшествия
Lenta.ruАктеру Устинову заменили реальный срок условным
Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Прокурор Анастасия Зверева просит суд изменить приговор Тверского суда в отношении актера Павла Устинова и назначенное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, сообщает "Медиазона".DP.RU04:24
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«Хочешь звания — не высовывайся»: карельские артисты говорят о «московском деле»
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Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%
К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 02:48
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
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«Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное правосудие» в России
Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась спецдокладчику ООН на судебные решения по административным делам задержанных в дни московских протестов, по делам фигурантов уголовного "московского дела" и в связи с обысками в штабах Алексея Навального.
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Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
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Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Футбол
Президент «Ростова»: История Мамаева в прошлом
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание контракта с Павлом Мамаевым.
Нева Спорт 05:03
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Транспорт
ГИБДД разрешит оспорить результат экзаменов при сдаче на права
ГИБДД даст возможность оспорить результат экзаменов при сдаче на права. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.
Областная газета 04:55
Политика
МИД РФ связал скандал вокруг Трампа и Зеленского с провалом расследования Мюллера
Москва допускает, что скандал с публикацией разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» РФ в выборы США в 2016 году.
Политика Сегодня 04:54
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр
По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
REGNUM 05:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Культура
Опубликован лонг-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток»им. Арсеньева
30 сентября на сайте Премии появился список "полуфиналистов", лонг-лист, Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева.
YakutiaMedia.ru 03:15
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Кино
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Кулагин и Тимофеева стали новыми заместителями губернатора Севастополя
Новых замов представил врио губернатора. О грядущих кадровых перестановках в правительстве города стало известно 27 сентября.
Примечания 05:11
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
МЧС передумало запрещать курение на балконах
Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
3DNews 28 сентября в 02:03
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06