с чего всё началось

Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Общество «Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное правосудие» в России Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась спецдокладчику ООН на судебные решения по административным делам задержанных в дни московских протестов, по делам фигурантов уголовного "московского дела" и в связи с обысками в штабах Алексея Навального.

Шоу-бизнес Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.

Происшествия Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.

Футбол Президент «Ростова»: История Мамаева в прошлом Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание контракта с Павлом Мамаевым.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Политика Зеленский готовится к официальному визиту в США Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».

Транспорт ГИБДД разрешит оспорить результат экзаменов при сдаче на права ГИБДД даст возможность оспорить результат экзаменов при сдаче на права. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.

Политика МИД РФ связал скандал вокруг Трампа и Зеленского с провалом расследования Мюллера Москва допускает, что скандал с публикацией разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» РФ в выборы США в 2016 году.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.

Общество В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.

Политика Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Кино Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".

Политика Кулагин и Тимофеева стали новыми заместителями губернатора Севастополя Новых замов представил врио губернатора. О грядущих кадровых перестановках в правительстве города стало известно 27 сентября.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество МЧС передумало запрещать курение на балконах Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.