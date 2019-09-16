Происшествия
Lenta.ruАктеру Устинову заменили реальный срок условным
Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает РИА Новости.
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Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Происшествия
На Кипре поймали следователя-насильника Сатлаева из СК
Московский Комсомолец 28 сентября в 04:19
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»
Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
RT на русском 07:36
Гаджеты
Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен
Менеджер по продвижению бренда Xiaomi прямо заявил, что компания выпустит только Mi Mix Alpha и никаких других смартфонов из серии Mi Mix.
ГЛАС.RU 07:15
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
Авто
«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями
"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Политика
Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.
Телеканал 360° 04:20
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Космос
Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Rusargument 04:23
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Общество
В МЧС опровергли запрет курить на балконе
Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.
Московский Комсомолец 28 сентября в 06:15
Общество
Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30