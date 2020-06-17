Общество
ИнтерфаксМосгорсуд заново проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд заново рассмотрит в апелляционном порядке приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о хулиганстве и драках. Судебное заседание начнётся в 10:00.
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Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Политика
Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины
Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM 05:24
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Общество
Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физических лиц
Белагазпромбанк заявил о приостановке выполнения операций с валютой для физических лиц.
Росбалт 17:20
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Армия и оружие
КНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии.
Политика Сегодня 04:17
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
Наука
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
Происшествия
Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова
Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
Expert.ru 01:28
Общество
Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Футбол
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
Бомбардир.ру 11:51
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Политика
В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
РИА Новости 19:09
Космос
На МКС протестируют туалет для полетов на Марс
Комплекс разработан с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com.
МИР 24 вчера в 14:58
Общество
Победа над вирусом или «капризы дедушки»: Почему в России снимают карантин?
Напомним, кстати, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще 31 мая выразил надежду, что к 24 июня от режима коронавирусных ограничений уже ничего не останется.
Собеседник 20:05
Политика
Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне
Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Авдулла Хоти согласились провести переговоры в Вашингтоне в июне, сообщил спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл в твиттере.
Интерфакс вчера в 15:29
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело вчера в 10:54
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24