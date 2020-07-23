Происшествия
Lenta.ruМосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте суда.
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Общество
В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса
В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:47
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 120 носителей коронавируса
Ростов-на-Дону, 23 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 120 носителей коронаврусной инфекции.
REGNUM 04:19
Здоровье
Онколог Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника
Врач-онколог Смирнова рассказала, как сохранить кишечник здоровым. Помочь ему и всему организму может чистая вода.
ToDay News Ufa 21 июля в 05:11
Наука
В ЮФУ разработали ткань, защищающую от коронавируса
Учёные НИИ физической и органической химии ЮФУ предложили проект, в котором объясняется технология обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных (в том числе и антикоронавирусных) свойств.
1rnd.ru 07:19
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Здоровье
Стало известно о наиболее опасных местах заражения коронавирусом
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о наиболее опасных местах заражения коронавирусом.
Donday.ru 11:41
Армия и оружие
В Турции предложили переименовать Эгейское море
ИА Красная Весна 11:16
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com вчера в 23:55
Происшествия
Экс-директор ТАНТК подозревается в мошенничестве на 3,7 млн рублей
Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг" что дело возбуждено в отношении бывшего директора ТАНТК Юрия Грудинина.
Интерфакс - Россия вчера в 09:27
Армия и оружие
На границу Ростовской области с Украиной переброшена военная авиация
Стало известно о переброске самолетов Ил-76 на границу Ростовской области и Краснодарского края с Украиной.
Южный Федеральный вчера в 05:24
Экономика
За год в Ростовскую область привлекли 283 млрд рублей инвестиций
Вопросы, касающиеся инвестиционного потенциала региона, обсудили участники заседания областного правительства под председательством губернатора Василия Голубева По итогам прошлого года инвестиции в региональную экономику составили почти 283 млрд рублей, в том числе частные – более 235 млрд.
Районные вести 09:15
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 21 июля в 11:40
Происшествия
В Ростове за взятки осудили двух военных врачей
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный признал виновными бывшего начальника филиала № 2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России» Евгения Выдыша и начальника отделения этого же филиала Владимира Малегина.
1rnd.ru вчера в 12:20
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Здоровье
Список лекарств для льготников в Ростовской области расширили
По вопросам получения лекарств открыта горячая линия. В Ростовской области на 48% увеличена программа льготного лекарственного обеспечения.
Батайское время вчера в 07:50
Авто
ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Автосервисам в России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 09:27
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Футбол
«Ростов» планирует продать своих лидеров
Чемпионат-Ростов 09:41
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Володин отметил, что, к примеру, начинающий учитель зарабатывает всего 18 000 рублей, поэтому говорить о «средней зарплате» в 40 000 в данном случае не совсем верно.
Evo-rus.com 06:47
Общество
Работу мини-баров и кафе в Петербурге урегулирует рабочая группа
Члены рабочей группы займутся внесением в законодательство Петербурга дополнений, касающихся деятельности мини-баров.
Город+ 09:52
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Смольный договорился с Роспотребнадзором об открытии ТЦ и ресторанов
Как сообщают в Смольном, предприниматели добровольно взяли на себя обязательства по контролю за исполнением всех мер эпидемической безопасности.
Peterburg2.ru 12:07
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21