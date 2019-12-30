Происшествия
РБКШесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде.
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Политика
Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту
21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Кино
Twitter проверит «Звездные войны» на «правильность»
Популярная соцсеть Twitter решила замахнуться на далекую галактику и выяснить, все ли там хорошо с правами человека в современном понимании, то есть, прежде всего, с правами меньшинств, сообщает Daily Wire.
Хоккей
Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ
Не исключено, что подопечные Валерия Брагина займут одно из первых мест, получив в плей-офф относительно комфортный календарь.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Наука
Физикам удалось остановить электрон за фемтосекунду
Политика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Авто
Suzuki начала продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Японский автопроизводитель начал продажи нового кроссовера XL7 в Индонезии.
Происшествия
Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Политика
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Технологии
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Врач-кардиолог из Нью-Йорка Джозеф Визел обвинил компанию Apple в использовании запатентованного им метода отслеживания сердцебиения.
Общество
Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Здоровье
Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения
Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».