Общество
Ведомости«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Коптевский районный суд Москвы сообщил, что рассмотрел иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении убытков, которые понесла организация из-за проведения акции 27 июля. Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб.
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с чего всё началось
Ответчиками по нему проходят девять человек, в том числе Алексей Навальный. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам протестных акций в середине июля.Медиазона04:25
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