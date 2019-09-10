Общество
РБК«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Ответчики по делу — восемь человек, в том числе Алексей Навальный. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам протестных акций в середине июля.Медиазона04:25
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Общество
Россиянам дадут больше выходных и праздников
2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.
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Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
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Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском 23:11
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
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Российская газета 16:51
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Apple представила три новых iPhone
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Происшествия
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Как выяснили следователи, педофил неоднократно насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы в период времени с августа 2013 года по апрель 2014 года.
Невские Новости 06:43
Происшествия
Старшего из братьев Ананьевых заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
BFM.ru 11:21
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Происшествия
Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом
Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Политика
CNN узнал о списке из десяти кандидатур на замену Болтона
Администрация президента США рассматривает кандидатуры десяти человек на замену Джона Болтона на посту советника президента по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
Интерфакс 21:33
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Коммерсантъ 08 сентября в 02:59
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
Силовики в Египте обезвредили сеть террористов
Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Авто
Byton показал электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс 08:35
Политика
В конгрессе предложили проверить CNN из-за материала о шпионе
9 сентября CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России своего агента — высокопоставленного сотрудника в российском правительстве.
РБК 23:03
Футбол
Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова
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Экономика
Заемщики поправили кредитный индекс
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Коммерсантъ 15:30
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Общество
Шведский учёный предложил употреблять в пищу человеческое мясо
Life.ru вчера в 22:26