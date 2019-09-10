Ответчики по делу — восемь человек, в том числе Алексей Навальный. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам протестных акций в середине июля.

с чего всё началось

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