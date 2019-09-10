Общество
РБК«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Ответчики по делу — восемь человек, в том числе Алексей Навальный. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам протестных акций в середине июля.Медиазона04:25
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Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
Комсомольская правда 17:30
Здоровье
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца
Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Российская газета 05:09
Политика
Миллер: «Сила Сибири» даст газ в Китай 1 декабря
1 декабря 2019 года газ, безусловно, будет подан из России в Китай, заявил сегодня, 9 сентября, глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 07:56
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском 18:04
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
Аргументы и Факты 15:06
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Авто
Byton показал электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс 08:35
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров оценил песню внука Аллы Пугачевой
Король отечественной поп-сцены похвалил внука Аллы Пугачевой. Это очень круто, НИКИТА!👏👏👏👏 — отреагировал Филипп Киркоров.
Летидор 09:09
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня 09:09
Авто
Audi представила «заряженный» S Q8
Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.
SpeedMe 06:43
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль 11:35
Армия и оружие
Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров
До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro 18:37
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Общество
Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года
Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.
РБК 11:45
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ вчера в 03:51
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Арсеналом» рассудит Павел Кукуян
Арбитр Павел Кукуян (Сочи) получил назначение на поединок 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который будет проходить в Петербурге 13 сентября.
Невские Новости 17:35
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Общество
Названы аэропорты, где чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, определили аэропорты в США и Европе, где летом 2019 года самолеты вылетали с опозданием наиболее часто.
ТК Звезда 18:40
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40