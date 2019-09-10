Общество

РБКРБК«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Иск Мосгортранса к организаторам акций протеста

Ответчики по делу — восемь человек, в том числе Алексей Навальный. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам протестных акций в середине июля.
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«Мосгортранс» отсудил 1,2 миллиона рублей у организаторов акции 27 июля

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