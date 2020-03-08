Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом. В одном из них говорится, что нарушение режима самоизоляции может повлечь ответственность, в том числе и уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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Происшествия У жительницы Подмосковья выявили коронавирус По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Происшествия В Киргизии напали на участников шествия за женские права Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.