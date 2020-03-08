Общество

ВедомостиВедомостиМосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом. В одном из них говорится, что нарушение режима самоизоляции может повлечь ответственность, в том числе и уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
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Власти Москвы: нарушившим режим самоизоляции может грозить до 5 лет колонии

Дождь06:19

Россиянам, нарушающим карантин по коронавирусу, грозит до пяти лет колонии

URA.Ru07:32

Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Ведомости06:57

Москвичам, которые не соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, может грозить до пяти лет лишения свободы

Эхо Москвы08:00

Власти Москвы напомнили об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции

Говорит Москва07:22

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Forbes08:12

Власти Москвы пригрозили пятилетними сроками за нарушение режима самоизоляции из‑за коронавируса

Медиазона06:45
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В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

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Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой

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Газета.Ru 05:38
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Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
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Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
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Политика

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
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В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

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РИА Новости 02:05
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну

Вечерний курьер 06 марта в 11:10
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В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 02:28
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Разработчик игр рассказал, чем Sony PlayStation 5 удивит пользователей

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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
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Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
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Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.
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